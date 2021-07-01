РИАМО - 1 июл. В городском округе Клин начался VII Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, он завершится 11 июля, передает корреспондент РИАМО. Художественный руководитель фестиваля – народный артист СССР Юрий Башмет. В оргкомитет фестиваля входят Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Евгений Миронов, Владимир Федосеев, Александр Чайковский и Николай Цискаридзе. Фестиваль открылся гала-концертом артистов балета под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе. Публике представили фрагменты самых известных балетов великого композитора: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Завершится фестиваль 11 июля концертом-спектаклем «Шекспир. Шостакович. Гамлет» с народным артистом России Евгением Мироновым в главной роли.

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