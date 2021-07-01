РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В городском округе Люберцы порядка 600 лавочек привели в нормативное состояние с начала года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы в плановом режиме проводятся работы по покраске, ремонту и замене скамеек во дворах и на общественных территориях. С начала года в нормативное состояние уже приведены порядка 600 лавочек. Ежегодно на территории округа около 80 скамеек подлежат замене, порядка 1 тыс. - ремонту и покраске», - пояснил Ружицкий.

Он уточнил, что до конца июля в Люберцах дополнительно установят еще 30 новых лавок.