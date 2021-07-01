РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В Подольске возложили цветы к мемориалу Герою России Александру Монетову в День памяти ветеранов боевых действий, сообщил депутат горсовета Максим Круглов.

Круглов принял участие в церемонии возложения цветов совместно с членом Общественной палаты Подольска Ренатом Мухамеджановым, активисткой общественного движения «Волонтеры Победы» Юлией Кукиной, председателем Общественного совета при подольском УМВД Вячеславом Поповым, сотрудниками УМВД, помощницей депутата и родители героя Валентина и Геннадий Монетовы.

Участники мероприятия обратились к Монетовым, вспомнили героический поступок их сына и поблагодарили за большой личный вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

1 июля в России отмечают памятную дату - День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится все более известной.

Этот день является символом бесконечного уважения ко всем, кто выполнял свой воинский долг и отстаивал интересы Отчизны, проливал кровь в войнах и вооруженных конфликтах, защищая Родину и спасая жизни мирных граждан.

Одним из таких героев был подольчанин Монетов. Он родился 30 августа 1972 года в поселке Дубровицы Подольского района Московской области.

Службу в органах внутренних дел начал с сентября 1993 года. Через полгода стал оперуполномоченным специального отдела быстрого реагирования УБОП при УВД Свердловской области.

С 8 июня 1995 года выполнял служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона. 24 июня 1995 года в поселке Новый штурмовая группа Александра Монетова при выполнении очередного задания попала в засаду, устроенную боевиками в одном из домов, где незаконно хранилось оружие.

Александр получил тяжелые ранения, но не дал врагам прорваться в комнату, где находился склад с фугасами и гранатами. По дороге в госпиталь офицер скончался от полученных в ходе боя ран.

Указом президента РФ от 12 мая 1996 года Монетову присвоено звание Героя РФ посмертно.

Мужество, проявленное Монетовым в борьбе с террористами, отмечено памятником, установленным на территории школы в Дубровицах, по праву носящей его имя.