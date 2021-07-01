РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июл. Около 500 экземпляров книги «Золотые звезды Зари» о героях Балашихи передали в музей войск ПВО ее авторы Алексей Галанин и Василий Голотюк, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Встреча в музее ПВО, посвященная Дню ветеранов боевых действий, собрала авторов книги «Золотые звезды Зари», ветеранов Балашихи, представителей Союза офицеров городского округа, депутатского корпуса и юнармейцев. Депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев поздравил Галанина и Голотюка с презентацией второго выпуска тиража.

Книгу о героях Балашихи ее авторы подготовили за 2 года. В ней они собрали истории 143 человек, которые носят звания Героев Советского Союза, социалистического труда и Российской Федерации.

«История нашего военного городка Заря – это история нашей страны. Конечно, нужно знать историю земляков и тех людей, которые сделали нашу страну великой. Благодаря вам, авторам, мы теперь знаем их биографии. Героев нужно знать поименно, с них нужно брать пример. Особенно важно передать эти знания молодому поколению», - сказал Фомичев.

Для участников праздника провели автограф-сессию авторов книги, а также вручили почетным гостям и юнармейцам экземпляры издания. В музей истории войск ПВО создатели передали 500 экземпляров книги.

По словам Алексея Галанина, 2 года назад ветеранская организация микрорайона Заря обратилась к ним с Василием Голотюком с просьбой подготовить подобную книгу. Предстоял юбилей Великой Победы, а книг о Героях Советского Союза Балашихи тогда не было. Они с удовольствием за это взялись.

«Книга создавалась легко, может, потому что у меня была с детства такая мечта. В процессе выяснилось, что в Балашихе много Героев Советского Союза. Раньше считалось, что их 25-30, а оказалось, что их больше 50. Всего Героев СССР, России, социалистического труда сейчас насчитывается 143. Книга уже поступила в городские и школьные библиотеки. Надеюсь, что она будет востребована», - подчеркнул Галанин.

Автор отметил, что во втором выпуске тиража создатели добавили 10 дополнительных статей о героях Балашихи.