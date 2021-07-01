РИАМО - 1 июл. Депутат Госдумы РФ Сергей Пахомов сделал прививку от Covid-19 и рассказал, что чувствует себя после вакцинации хорошо.

По его словам, между вариантами «привиться» или «переболеть» был выбран первый. Вакцинация состоялась без каких-либо последствий для здоровья.

«Моя работа — это постоянное общение с людьми. <...> Считаю, что социально вовлеченные люди должны привиться, позаботившись даже не столько о себе, сколько об окружающих. В общем, я привился, чувствую себя хорошо, чего и вам всем желаю», — написал Пахомов в своем Instagram-аккаунте.

В Подмосковье продолжается масштабная вакцинация населения. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, выездных пунктах вакцинации в торговых центрах, СНТ, клубах «Активное долголетие». Для удобства жителей в регионе развернуто 430 прививочных кабинетов. Некоторые из них работают круглосуточно.

Записаться на прививку можно через федеральный и региональный порталы госуслуг, по телефону «122», а также в медучреждениях, МФЦ, клубах «Активное долголетие».

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве. Ранее в столице закончилась вакцина «КовиВак».

- Еще 1 805 человек вылечились в Подмосковье от коронавируса. С начала пандемии болезнь победили 256 481 человек.

- Сведения о вакцинированных сотрудниках можно передать через портал госуслуг Подмосковья. Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП.

- Более 500 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Москву. Однокомпонентная вакцина отлично подойдет для ревакцинации.

- В Москве госпитализировали еще 1690 человек с Covid‑19. За сутки умерли 108 человек с вирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.