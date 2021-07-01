РИАМО - 1 июл. Депутат Госдумы РФ Сергей Пахомов сделал прививку от Covid-19 и рассказал, что чувствует себя после вакцинации хорошо.
По его словам, между вариантами «привиться» или «переболеть» был выбран первый. Вакцинация состоялась без каких-либо последствий для здоровья.
«Моя работа — это постоянное общение с людьми. <...> Считаю, что социально вовлеченные люди должны привиться, позаботившись даже не столько о себе, сколько об окружающих. В общем, я привился, чувствую себя хорошо, чего и вам всем желаю», — написал Пахомов в своем Instagram-аккаунте.
В Подмосковье продолжается масштабная вакцинация населения. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, выездных пунктах вакцинации в торговых центрах, СНТ, клубах «Активное долголетие». Для удобства жителей в регионе развернуто 430 прививочных кабинетов. Некоторые из них работают круглосуточно.
Записаться на прививку можно через федеральный и региональный порталы госуслуг, по телефону «122», а также в медучреждениях, МФЦ, клубах «Активное долголетие».
Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>
Текстовая трансляция
1 ИЮЛЯ
- Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве. Ранее в столице закончилась вакцина «КовиВак».
- Еще 1 805 человек вылечились в Подмосковье от коронавируса. С начала пандемии болезнь победили 256 481 человек.
- Сведения о вакцинированных сотрудниках можно передать через портал госуслуг Подмосковья. Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП.
- Более 500 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Москву. Однокомпонентная вакцина отлично подойдет для ревакцинации.
- В Москве госпитализировали еще 1690 человек с Covid‑19. За сутки умерли 108 человек с вирусом.
- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.
- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:
- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.
- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».
- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.
- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.
- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.
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