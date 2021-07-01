РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В Подольске разыскивают 12-летнего Максима Дьяконова, который днем 30 июня ушел из дома на улице Молодежной и до настоящего времени не вернулся, сообщили в правоохранительных органах.

На вид ему 12-13 лет, рост около 150-152 сантиметра, среднего телосложения, волосы светло-русые.

Был одет в белую футболку с синими и красными вставками, синие шорты, синие кроссовки.

При себе имел черную барсетку.

Всех лиц, располагающих информацией, просят обращаться по телефонам дежурной части 1-го отдела полиции 8 (496) 757-17-17 и дежурной части УМВД России по Подольску 8 (496) 763-02-63, а также по телефону 112.