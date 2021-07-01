РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июл. Большой плавательный бассейн в спортивном комплексе «Легенда» в Домодедове закрыли на профилактические работы до 31 июля, сообщается на странице спортобъекта в соцсети «ВКонтакте».

Детский бассейн работает в обычном режиме, расписание занятий опубликовано на сайте sklegenda.ru

На ледовой арене спортивного комплекса «Легенда» также будут проводить плановые профилактические работы в рамках подготовки к новому сезону. Сеансы фигурного массового катания и тренировки любительских хоккейных команд возобновятся в августе.

Бросковая зона, бильярдный зал и гольф-симулятор работают в обычном режиме.