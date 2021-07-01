РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 июл. В Домодедове задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

В полицию обратился 52-летний местный житель с заявлением о том, что на улице Корнеева на него напали двое неизвестных - один из них нанес ему удар ножом, после чего у мужчины похитили деньги и телефон. Общая сумма материального ущерба составила 8 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое мужчин: 35-летний житель Ставропольского края и 42-летний житель Удмуртской Республики. Похищенный телефон злоумышленники успели продать, а деньги потратили на собственные нужды.

Одному из задержанных предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой», второму – по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.