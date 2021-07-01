РИАМО - 1 июл. С начала года от клещевого вирусного энцефалита в Москве привились порядка 33,6 тыс. человек, в том числе около 13,4 тыс. детей, эти показатели превысили прошлогодние более чем в 3 раза, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Согласно еженедельным показателям, обращаемость в городские медорганизации из-за укусов клещей не превышает среднемноголетние значения.

На территории Москвы зарегистрированы единичные случаи присасывания клещей при посещении парков «Северное Тушино», Битцевском, Строгино и лесопарка Серебряный бор, в Зеленограде, в ТиНАО.

Более 60% укусов произошли на территории Московской и Тверской областей, а также единичные случаи – Воронежской, Иркутской, Нижегородской, Ивановской, Калининградской и Костромской областях.

С начала сезона активности клещей проводятся обследования столичных парков и лесопарков. В городе уже обработали от клещей 4429,21 га территории. В прошлом году площадь обработки составила 3376,51 га.

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