РИАМО - 1 июл. В период с 2011 по 2023 годы в Москве станет на 200 объектов спорта больше, пока построено 142 объекта, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Среди них стадионы «Лужники», «Спартак», «ЦСКА» и «Динамо».

«Еще 46 крупных спортивных объектов мы планируем построить до конца 2023 года, таким образом с 2011 по 2023 год количество возведенных спортивных сооружений приблизится к 200»,- отметил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума.

В городе строятся в том числе и мультидисциплинарные объекты, в которых будут созданы условия для занятий различными видами спорта.

В 2021 году в столице силами города и инвесторов планируется завершить возведение 24 объектов спортивной инфраструктуры.

«Строительство спортивных объектов является одним из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры Москвы, и в ближайшие годы мы продолжим активно им заниматься», – сказал Андрей Бочкарев.