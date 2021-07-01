РИАМО - 1 июл. На дорогах Москвы планируют установить еще 2 тыс. новых камер, чтобы оперативно выявлять ДТП, которые блокируют движение, а также любые нештатные ситуации, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Новые камеры имеют более широкие возможности по настройке изображения. Они анализируют дорожную ситуацию в реальном времени, а изображение передают в ситуационный центр ЦОДД.

Современная система видеообзора позволяет быстро оценить масштаб заторов и причины их возникновения.

Загруженность столичных дорог в четверг вечером может достигнуть 8 баллов из 10 возможных.