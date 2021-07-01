РИАМО - 1 июл. Сотрудники правоохранительных органов задержали бизнесмена Виктора Батурина в рамках расследования уголовного дела о покушении на мошенничество, сообщает Федеральное агентство новостей.

Как рассказала его адвокат Татьяна Тонова, недавно в отношении бизнесмена возбудили уголовное дело о событиях десятилетней давности. Таким образом, Батурина обвиняют в покушении на мошенничество из-за попытки получить от сестры Елены Батуриной выплаты 25% стоимости акций компании «Интеко».

Правоохранители провели обыск в доме бизнесмена. Вскоре будет решен вопрос о мере пресечения пресечения.

Виктор Батурин родился 2 октября 1956 года в Москве. Он является старшим братом Елены Батуриной – вдовы экс-мера столицы Юрия Лужкова.

В 2013 году Батурина приговорили 7 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве с векселями компании «Интеко». Он вышел по УДО в 2016 году.