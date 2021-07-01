РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Сотрудники полиции в Подольске задержали двух подозреваемых в краже мобильного телефона, оставленного в магазине, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 5-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 54-летнего местного жителя о том, что неизвестные похитили его мобильный телефон, оставленный в магазине на улице Ленинградской. Сумма ущерба составила более 12 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали двух местных жителей в возрасте 32 года и 60 лет. Похищенное имущество изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cтатьей 158 УК РФ.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.