РИАМО - 1 июл. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в середине следующей неделе в столицу вернется 30-градусная жара, до этого в мегаполисе будут держаться комфортные температуры, сообщают «Известия».

По словам синоптика, циклон североатлантического происхождения будет ослабевать. С пятницы по воскресенье возможны локальные кратковременные дожди и грозы.

Ночью температура воздуха составит 12–17 градусов, а днем в пятницу — плюс 20–25 градусов, а в выходные — до плюс 26–27 градусов.

Уже на следующей неделе в мегаполис вернется жаркая погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 30 градусов. Июль будет теплым и засушливым.

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