РИАМО - 1 июл. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Серпухов объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка площадью 15 810 кв. метров сроком на 13 лет и 2 месяца, сообщает пресс-служба комитета.

Участок расположен адресу: город Серпухов, улица Сиреневая, земельный участок 4. Земельный участок предназначен под производственную деятельность.

На земельном участке отсутствуют здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам. На участке имеется травянисто-кустарниковая растительность.

Стоимость годовой арендной платы составляет 474 тыс. рублей. Аукцион состоится 23 июля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 июля на Электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 59025).

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на Едином портале торгов Московской области.