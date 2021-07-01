РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В Подольске 29 выпускников получили по 100 баллов по результатам сдачи ЕГЭ, в том числе трое - по двум предметам, они получат денежные выплаты, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович совместно с депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым, первым заместителем главы администрации Виктором Чубом, депутатом горсовета Максимом Кругловым встретился с директорами образовательных учреждений Подольска. Рассмотрели вопросы, связанные с Единым государственным экзаменом, меры для развития образования в округе, социальную поддержку педагогов, строительство социальных объектов инфраструктуры.

Обсудили мотивацию педагогов и учеников, а также повышение качества в сфере образования округа. Педагоги, которые подготовили к сдаче ЕГЭ двух и более стобалльников в текущем году, получат выплату в размере 150 тыс. рублей, а ученики (мультистобалльники) получат выплату в размере 100 тыс. рублей.

Всего в городском округе 29 наивысших результатов, из них 3 ученика - мультистобалльники, то есть получили по 100 баллов по двум предметам. Почетными медалями за безупречные знания отметили 62 учеников.

В Московской области ежегодно отмечают и финансово поощряют лучших педагогов. За победу на всероссийском конкурсе лауреаты регионального этапа получают по 100 тыс. рублей от правительства Подмосковья.