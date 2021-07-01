РИАМО - 1 июл. В столице в ближайшее время начнется возведение наземных конструкций кластера «Ломоносов», речь идет о первом корпусе научно-технологического кластера, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в рамках X Московского урбанистического форума сообщил, что прошел подготовительный этап: подготовка временных сооружений, обустройство площадки.

«В ближайшее время планируем направить проектную документацию по объекту в государственную экспертизу и после ее прохождения приступить к основному этапу строительства», - сказал Бочкарев.

На этой территории появится 10-этажное здание, общей площадью 65 тыс. кв м.

«Здесь разместятся офисы высокотехнологичных компаний с лабораториями, центрами сертификации и испытаний. Ориентировочный срок реализации проекта составит 2-3 года», - заключил Андрей Бочкарев.