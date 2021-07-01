РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 июл. В подмосковных Котельниках на фестивале параспорта представили различные виды спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями прошел на базе МСОАУ «Спорткомплекс Котельники». Он проводился Региональной общественной организацией инвалидов «Перспектива». Мероприятие открыл директор спортивного учреждения Михаил Набокин.

Ребята из оздоровительных лагерей городского округа приняли в нем участие и ознакомились с различными видами спорта для людей с ограниченными возможностями.

Фестиваль прошел в доброй атмосфере, все участники получили заряд энергии и положительное настроение.