РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 июл. Предпринимателям Котельников предоставят дополнительную помощь в целях защиты их прав и интересов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприниматели Котельников могут обсудить свои вопросы в общественной приемной уполномоченного по защите их прав дважды в неделю. Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Анна Лежнева осуществляет прием по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по адресу: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 28.

Запись на прием осуществляется по телефону: 8(926)094-85-78.

Уполномоченный по правам предпринимателей также имеет право вносить предложения о внесении изменений в законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность в Московской области.

В 2020 году было поддержано 46% замечаний и предложений экспертной комиссии при уполномоченном по правам предпринимателей в Московской области.