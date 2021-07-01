РИАМО - 1 июл. Жители Подмосковья в июне совершили более 690 тыс. поездок в автобусах «Мострансавто», украшенных яркими баннерами «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В этом сезоне в проекте правительства Подмосковья по популяризации отдыха в регионе задействовано более 120 автобусов большого класса.

Забрендированные транспортные средства курсируют на городских, пригородных и междугородних автобусных маршрутах в различных городах Подмосковья.

За минувший месяц больше всего поездок — свыше 304 тыс. — в них совершено по социальным картам жителя Подмосковья и москвича.

Самым популярным способом оплаты является расчет с помощью банковской карты. Таким способом рассчитались более 204 тыс. раз.

Левый и правый борта транспортных средств украшены тематической символикой проекта с QR-кодом, ведущим на страницу сайта «Путеводитель по Подмосковью», где можно ознакомиться с программой летних мероприятий и туристическими маршрутами в Московской области.