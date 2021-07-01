РИАМО - 1 июл. Видеокамеры системы «Безопасный регион» помогли идентифицировать 34-летнюю женщину, похитившую двухлетнюю девочку, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

11 июня 2021 года в УМВД России по Ленинскому городскому округу от 37-летней женщины поступило сообщение о том, что ее знакомая увела из квартиры ее малолетнего ребенка. Благодаря видеозаписям был установлен маршрут передвижения злоумышленницы в районе железнодорожной станции «Расторгуево». Была составлена ориентировка. Соседние территориальные и линейные органы внутренних дел оперативно получили информацию о розыске женщины и ребенка.

В результате в Балашихе была задержана 34-летняя москвичка. Ребенок не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

«Кроме помощи в поимке преступников, система «Безопасный регион» выполняет задачу профилактики совершения преступлений и правонарушений. Там, где есть камеры, как правило, злоумышленники не нарушают закон. С появлением видеофиксации, уровень уличной преступности в Подмосковье продолжает снижаться», — сказал зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.