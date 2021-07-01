РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Предпринимателям Подольска напомнили, что с четверга квалифицированную электронную подпись (КЭП) для юрлиц и индивидуальных предпринимателей можно получить в налоговой инспекции, сообщили в Межрайонной ИФНС №5 по Московской области в округе.

Получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи можно через Удостоверяющий центр ФНС России, услуга бесплатная. КЭП выдают в территориальных налоговых инспекциях.

За получением квалифицированного сертификата в Удостоверяющий центр ФНС России могут обратиться юридическое лица (имеющее право действовать без доверенности); индивидуальные предприниматели; нотариус.

Для получения квалифицированного сертификата потребуется документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; USB-носитель ключевой информации (токен) для записи квалифицированного сертификата и ключа электронной подписи, сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России.

Приобрести носитель ключевой информации можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет-магазинах. Использовать имеющиеся носители ключевой информации можно при наличии действующего сертификата соответствия ФСТЭК России или ФСБ России на этот носитель.

Подготовить и направить заявление на выпуск квалифицированного сертификата также можно через личный кабинет налогоплательщика – физического лица, для этого нужно зайти в раздел «Жизненные ситуации» и выбрать «Нужна квалифицированная электронная подпись».