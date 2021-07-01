РИАМО - 1 июл. Осенью текущего года в столичном метро заработает система Face Pay, с помощью которой можно будет оплачивать проезд по биометрии лица, сообщает Федеральное агентство новостей.

Не исключено, что в дальнейшем эту систему станут использовать и в других сферах жизни.

«Уже осенью готовы запустить этот продукт, где проход в метро будет по лицевой биометрии», — сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в ходе Московского урбанистического форума.

Также такую систему оплаты смогут внедрить в российских аэропортах и поездах к 2024 году. На развитие системы может уйти 585,2 млн рублей.