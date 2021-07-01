РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. Депутат Госдумы 7 созыва Сергей Пахомов 2 июля отчитается перед жителями Королева о своей работе, сообщает пресс-служба городской администрации.
Эфир пройдет на телеканале «Королев-ТВ» в 15:00. В связи с ограничениями на проведение публичных мероприятий из-за сложной эпидемиологической ситуацией отчет пройдет в онлайн-формате.
В прямом эфире Пахомов расскажет о самых важных итогах своей работы за 5 лет в Госдуме.
Жители Королева смогут задать свои вопросы в комментариях, все обращения будут переданы депутату.
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