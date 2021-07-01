РИАМО - 1 июл. Во Дворце спорта «Видное» стартовало первенство России-2021 по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

На торжественной церемонии открытия присутствовали глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов, президент Всероссийской Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили, вице-президент Всероссийской Федерации спортивной борьбы Ривзан Бочкаев, вице-президент Федерации спортивной борьбы Московской области Роман Шамнэ, сопредседатель Российского союза боевых искусств Сергей Коников.

Соревнования будут проходить четыре дня - с 1 по 4 июля включительно. В них примут участие юноши и девушки, юниоры и юниорки в возрасте от 12 до 21 года из 48 регионов России. Это отборочный этап на первенство мира, которое состоится в августе этого года в Уфе.

«То, что город Видное выбран для проведения соревнований столь высокого уровня – это почетно и ответственно. Убежден, что все четыре соревновательных дня пройдут правильно и честно, спортсмены обойдутся без травм, а соревнования послужат новым импульсом для развития этого актуального для нашей страны вида спорта», - отметил глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации, соревнования проходят с соблюдением всех необходимых мер безопасности и без зрителей.