РИАМО - 1 июл. Во Дворце спорта «Видное» стартовало первенство России-2021 по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.
На торжественной церемонии открытия присутствовали глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов, президент Всероссийской Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили, вице-президент Всероссийской Федерации спортивной борьбы Ривзан Бочкаев, вице-президент Федерации спортивной борьбы Московской области Роман Шамнэ, сопредседатель Российского союза боевых искусств Сергей Коников.
Соревнования будут проходить четыре дня - с 1 по 4 июля включительно. В них примут участие юноши и девушки, юниоры и юниорки в возрасте от 12 до 21 года из 48 регионов России. Это отборочный этап на первенство мира, которое состоится в августе этого года в Уфе.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации, соревнования проходят с соблюдением всех необходимых мер безопасности и без зрителей.
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