РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. В микрорайоне Климовск Подольска в парке «Дубрава» начали устанавливать новую спортивно-игровую площадку для подростков и взрослых с тренажерами, элементами для воркаута, столами для игр в теннис и шахматы, а также лавочки со столом и крышей и теневые навесы, сообщило теруправление администрации округа.

Подрядная организация ИП «Ващенко. В» в четверг приступила к работам по строительству новой игровой площадки с тренажерами, элементами для воркаута, теннисными столами на территории парка «Дубрава». Все элементы новой игровой площадки подбирались индивидуально, учитывая текущее наполнение парка и пожелания жителей.

В рамках проводимых работ установят элементы, рассчитанные на различный возраст пользователей. Также сделают теневой навес, лавочки со столом и крышей, 15 лавочек со спинками на ранее подготовленных для этих целей местах. Планируют установить столы для игры в шахматы и настольный теннис, смонтируют систему уличного освещения.

При благоприятных погодных условиях работы завершат до 15 июля.

В 2020 году при посещении парка главой городского округа Подольск Николаем Пестовым жители просили рассмотреть возможность дооснащения парка новыми элементами и зонами отдыха. По поручению главы вопрос проработали, и в текущем году начались работы по реализации проекта.