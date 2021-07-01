РИАМО - 1 июл. Федеральная служба охраны (ФСО) России не располагает данными о каких-либо проблемах с получением сотрудниками QR-кодов после вакцинации от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили о том, что сотрудники отдельных подразделений ФСБ и ФСО якобы не могут получить QR-коды для посещения заведений общепита в Москве из-за того, что не все ведомственные поликлиники связаны с системой ЕМИАС.

«Мы не располагаем информацией об указанных проблемах», — сказал глава центра по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.

Источник в спецслужбах рассказал агентству, что сотрудники ФСО свободно получают QR-коды через Госуслуги и портал mos.ru.

В Москве с 28 июня запрещено посещать заведения общественного питания без специального QR-кода. Сертификат с кодом подтверждает прохождение вакцинации, перенесенный за последние полгода Covid-19 или наличие актуального отрицательного ПЦР-теста сроком действия три дня.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве. Ранее в столице закончилась вакцина «КовиВак».

- Еще 1 805 человек вылечились в Подмосковье от коронавируса. С начала пандемии болезнь победили 256 481 человек.

- Сведения о вакцинированных сотрудниках можно передать через портал госуслуг Подмосковья. Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП.

- Более 500 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Москву. Однокомпонентная вакцина отлично подойдет для ревакцинации.

- В Москве госпитализировали еще 1690 человек с Covid‑19. За сутки умерли 108 человек с вирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.