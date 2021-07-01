РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. На дороге, ведущей к музею-усадьбе «Архангельское» в Красногорске, организовали 97 новых парковочных мест, сообщил первый заместитель главы администрации горокруга Всеволод Волосевич в своем Instagram-аккаунте.

Уже завершили ремонт автомобильной дороги в поселке Архангельское - от автодороги Ильинское шоссе - Архангельское до бывших Косыгинских дач. Общая площадь отремонтированного полотна - почти 5,5 тыс. кв. м. Подрядчик расширил проезжую часть, заменил асфальтобетонное покрытие и обустроил парковки вдоль автомобильной дороги.

«Для обеспечения доступности государственного музея-усадьбы «Архангельское» дополнительно создано 97 машино-мест», - заключил Волосевич.