РИАМО - 1 июл. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока лишения свободы с 2 до 3 лет за неоднократное управление автомобилем в пьяном виде, передает Федеральное агентство новостей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Актуальность изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Отныне человек, имеющий судимость за управление машиной в нетрезвом виде, будет наказываться штрафом до 500 тыс. рублей и лишением свободы до 3 лет.

В дополнение к этому, осужденный за пьяную езду может быть лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.

Каждая десятая авария в России происходит при участии пьяного водителя, при этом каждый четвертый участник такого ДТП погибает.

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