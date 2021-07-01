РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска в июле проверят водителей на трезвость, сообщили в 11 батальоне 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

С начала нынешнего года на дорогах, контролируемых 11 батальоном ДПС, произошло 9 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 1 человек погиб и 12 были ранены. В различных ДТП получили травмы 7 детей-пассажиров.

Личный состав 11 батальона ДПС 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области проведет 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 июля информационно-пропагандистские мероприятия и рейды, направленные на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, а также массовые проверки водителей транспортных средств на состояние опьянения.

Цель мероприятий - стабилизация обстановки с дорожно-транспортным травматизмом и снижение тяжести последствий ДТП.

В период с 19 по 25 июля инспекторы 11 батальона ДПС при проведении оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» также усилят меры и проведут целевые оперативно-профилактические рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения.