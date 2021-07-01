РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. В ЖК «Императорские Мытищи» завершилось строительство еще одного многоквартирного дома, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора начали проверку по извещению об окончании строительства многоквартирного жилого дома №8 в ЖК «Императорские Мытищи».

«Застройщиком выступает ООО «Гранель», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Согласно проекту, общая площадь объекта - более 35 тыс. кв. м. Внутри расположено 569 квартир.

«На данный момент все работы на объекте завершены. Проверка продлится до 14 июля, если по ее итогам инспекторами не будет выявлено нарушений, в Главгосстройнадзоре будет принято решение о выдаче объекту заключения о соответствии», - добавил Гарибян.