РИАМО - 1 июл. Подмосковную фирму «Звезда» по решению подмосковного УФАС внесли в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта на дезинфекцию в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Согласно сведениям, которые предоставило Муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба городского округа Электросталь», фирма заключила контракт на оказание услуг по уборке, обеспечению санитарной обработки административных помещений и дезинфекции помещений, автотранспортных средств для нужд учреждения.

Когда фирма нарушила условия исполнения контракта, с ней расторгли контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Общество не представило доказательств исправления нарушений. В связи с этим антимонопольное ведомство решило включить сведения об ООО «Звезда» в реестр недобросовестных поставщиков.