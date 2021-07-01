РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 июл. В городском округе Люберцы сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

На территории обслуживания ГИБДД Люберец с целью предупреждения и пресечения нарушений правил перевозки детей в автомобиле будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». 9 июля с 17:00 до 18:00 - у ТРЦ «Выходной (Октябрьский проспект, дом №112), 16 июля с 17:00 до 18:00 – у ТРЦ «Орбита» (Октябрьский проспект, дом №366).

Дорожные полицейские напоминают, что перевозка детей до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс. рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции убедительно просят автомобилистов с пониманием отнестись к проведению указанных проверок, быть внимательными на дороге и соблюдать требования правил дорожного движения.