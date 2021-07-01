РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 июл. Более 900 человек окончили Технологический университет в Королеве, в том числе и по программам среднего профессионального образования, сообщили «РИАМО в Королеве» в университете.

В четверг в Королеве прошло вручение дипломов о получении высшего и среднего профессионального образования. Церемония вручения прошла в несколько этапов с соблюдением норм безопасности. Дипломы получали студенты группами по 50 человек.

Всего Технологический университет и его структурные подразделения окончили 938 человек, среди которых 191 человек получил красный диплом.

Технологический университет четвертый год подряд входит в число 100 лучших вузов РФ.

Выпуск 2021 года стал 18-м по счету с 2003 года. Выпускники этого года являются победителями и призерами всероссийских и международных научных конференций, творческих и спортивных конкурсов, участниками международных стажировок, имеют внушительные портфолио.

Большинство молодых специалистов уже успешно трудоустроено на ведущие предприятия и в организации Московской области. Многие из выпускников планируют также продолжить свое обучение на следующей ступени образования.