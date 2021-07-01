РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 июл. В городском округе Мытищи провели выездную встречу со старостой и жителями деревни Бородино по различным вопросам, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципалитета Алексей Калинин в своем Instagram-аккаунте.

Калинин отметил, что на встречу были приглашены сотрудники АО «Мособлгаз», которые проинформировали собравшихся о программе догазификации населенных пунктов и ответили на волнующие жителей вопросы. Также обсуждались насущные проблемы, касающиеся благоустройства территории деревни. Среди них: обеспечение централизованного водоснабжения и водоотведения домовладений, о чем рассказал представитель АО «Водоканал-Мытищи».

Калилин добавил, что также рассмотрели вопросы обустройства спуска для маломобильных групп граждан от остановки общественного транспорта, ремонт дорог, тротуаров, установку искусственных неровностей на автодорогах у храма и детской площадки, обеспечение безопасности дорожного движения и многое другое.

Кроме того, обсудили ежегодное обращение губернатора региона Андрея Воробьева, а также необходимость вакцинации в связи с ростом заболеваемости Covid-19. Все вопросы внесены в протокол поручений и приняты в работу.