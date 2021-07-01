РИАМО - 1 июл. Главной темой шестого выпуска журнала #конкуренTEAM стала «Конкуренция — стимул экономического роста», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В номере также затронут тему реализация программы «чуткая власть». Чуткая власть — это не про законы и постановления, а про культуру отношений, умение слушать и слышать каждого человека.

Конкуренция является главным движущим фактором развития общества. На страницах шестого выпуска читатели узнают о том, как конкуренция способствует развитию новых технологий, поиску наиболее эффективных способов производства и продвижению товаров.

В новом выпуске подробно расскажут об опыте заключения концессионного соглашения по объектам наружного освещения администрации городского округа Электросталь и как этот опыт может помочь другим муниципалитетам — интервью с заместителем главы.

Анонс и web-версия шестого выпуска журнала #конкуренTEAM размещены на сайте комитета по конкурентной политике Московской области по ссылке.

Все выпуски журнала размещены по ссылке.