РИАМО - 1 июл. В Москве после введения системы QR-кодов на предприятиях общественного питания выручка упала на 15-20%, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что в случае необходимости будут точечно вводиться дополнительные меры поддержки бизнеса.
С 28 июня столичные кафе и рестораны пускают посетителей только по QR-кодам. Их выдают вакцинированным гражданам, а также тем, кто переболел коронавирусом не более 6 месяцев назад. Можно еще зайти в кафе, если есть отрицательный ПЦР-тест, действующий 72 часа. Посещать летние кафе и веранды можно всем горожанам.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация с коронавирусом в городе остается напряженной.
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Текстовая трансляция
1 ИЮЛЯ
- Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве. Ранее в столице закончилась вакцина «КовиВак».
- Еще 1 805 человек вылечились в Подмосковье от коронавируса. С начала пандемии болезнь победили 256 481 человек.
- Сведения о вакцинированных сотрудниках можно передать через портал госуслуг Подмосковья. Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП.
- Более 500 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Москву. Однокомпонентная вакцина отлично подойдет для ревакцинации.
- В Москве госпитализировали еще 1690 человек с Covid‑19. За сутки умерли 108 человек с вирусом.
- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.
- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:
- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.
- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».
- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.
- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.
- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.
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