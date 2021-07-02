Работа на лето: куда можно устроиться подростку и как это сделать

С какого возраста можно работать
По словам юриста «Европейской юридической службы» Сергея Болотина, на основании ст. 63 ТК РФ несовершеннолетние вправе заключать трудовые договоры с 16 лет, а в некоторых случаях – и в младшем возрасте.
Дети младше 14 лет могут работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, если работа не причиняет ущерба здоровью и нравственному развитию. Для этого необходимо разрешение одного из родителей и органа опеки. Договор за такого ребенка подписывает родитель или опекун.
Подростки 14–16 лет, получившие или получающие общее образование (в школе или в колледже), также вправе работать. При этом может потребоваться разрешение родителей и в некоторых случаях органов опеки, если ребенок все еще учится. С 17 лет такое родительское разрешение считается необязательным. С четырнадцати лет перечень доступных работ расширяется, например, можно работать промоутером, расклеивать объявления и т. п.
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Сколько может работать подросток
Продолжительность рабочего дня несовершеннолетних зависит от возраста и того, совмещает ли ребенок работу с учебой или трудится на каникулах.
Рабочее время для несовершеннолетних сокращенное: на каникулах до 16 лет можно трудиться не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). Если же подросток совмещает работу с учебой в школе, колледже или училище, это время должно быть сокращено не менее чем вдвое (до 12 и 18 часов в неделю соответственно).
Рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может превышать 4 часа, от 15 до 16 лет – 5 часов, от 16 до 18 лет – 7 часов. При совмещении работы с учебой продолжительность смены сокращается для детей от 14 до 16 лет до 2,5 часов, от 16 до 18 лет – до 4 часов (ст. 94 ТК РФ).
Заключение договора
Как и в случае с совершеннолетним сотрудником, работодатель обязан заключить с подростком трудовой договор и оформить его по всем правилам.
Перед этим подросток должен пройти обязательный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его каждый год до совершеннолетия (ст. 69, 266 ТК РФ). Обычно нужно посетить терапевта, отоларинголога, офтальмолога, хирурга, невропатолога, а девушкам еще и гинеколога. Допуск к работе (справка 086-у) должен быть подписан врачом-терапевтом и главврачом клиники.
Помимо этого, по словам Софьи Повзиковой, руководителя отдела по кадровому администрированию Coleman Services, для оформления потребуются паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС и ИНН (если есть), а также справка с места учебы (если планируется совмещать работу с посещением школы или другого учебного учреждения), иногда – разрешение органов опеки. Что касается разрешения родителей, то оно нужно только для подростков младше 17 лет. Однако зачастую работодатели просят этот документ и у и тех, кто старше, во избежание конфликтов с семьей несовершеннолетнего сотрудника, предупредила эксперт.
При первом трудоустройстве работодатель обязан оформить трудовую книжку, а также предоставить в ПФР данные для регистрации подростка в системе персонифицированного учета.
Именно заключенный по всем правилам договор будет являться гарантией от недобросовестных работодателей и от невыплаты вознаграждения, считает Сергей Болотин. Если же зарплату не выплатили или в процессе работы возникли другие нарушения, жалобу следует направлять в трудовую инспекцию.
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Ограничения по работе
Ряд работ запрещен для подростков в соответствии со ст. 265 и 268 ТК РФ. Так, несовершеннолетним нельзя трудиться на работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных работах. Под запретом работа, выполнение которой может причинить вред здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, труд в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания), уточняет Софья Повзикова. К тому же, подросткам нельзя переносить или передвигать тяжести, работать на госслужбе или в религиозных организациях. Также запрещены работа в ночную смену, вахтой, работа в выходные и праздничные дни, сверхурочная работа и служебные командировки.
Где искать работу
Искать работу стоит на известных сайтах по трудоустройству (например, hh.ru, зарплата.ру), также можно обратиться в службу занятости населения. Можно изучить городские и региональные программы занятости несовершеннолетних, советует Кристина Мамыкина, директор юридической компании «Альянс» кредитно-правовая защита».
Конечно, не исключен и вариант поиска подработки через знакомых, в том числе через соцсети. Например, можно устроиться няней или догситтером (помогать выгуливать собак). И все же, по мнению Мамыкиной, этот способ не самый лучший. Работодатель в таком случае часто не заключает трудовой договор, может произвольно увеличить норму труда и даже использовать подростка как бесплатную рабочую силу.
«Я считаю, что на сегодняшний день нельзя доверять даже знакомым. Все надо оформлять официально. Таким образом родители защитят ребенка, а ребенок с ранних лет будет приучен к правовой грамотности», – заключила эксперт.
Где может работать подросток
По данным сервиса «Авито.Работа», чаще всего подростков принимают на должности промоутеров, озеленителей, операторов аттракционов, администраторов соцсетей, копирайтеров, наборщиков текстов.
Одна из самых популярных вакансий для 14-летних – промоутер по раздаче листовок. Такую работу с ежедневной оплатой можно найти недалеко от дома и за 4-6 часов заработать от 500 до 1 000 рублей. Кроме того, подросткам поручают разносить рекламу по почтовым ящикам и расклеивать объявления.
Еще один распространенный вариант временной подработки на лето – уличная торговля. Подросткам доверяют продажу сахарной ваты, попкорна, мороженого, воздушных шаров, игрушек и сувениров. За день платят от 500 до 2 000 рублей в зависимости от продолжительности смены, говорит руководитель по развитию «Авито.Работы» Дмитрий Пучков.
Работу на лето можно найти и с учетом своих наклонностей и хобби. К примеру, любителям животных предлагают подрабатывать помощниками в зоомагазинах, мини-зоопарках, на передвижных выставках, ухаживать за домашними питомцами в отсутствие хозяев. Московским школьникам, знакомым с программами по обработке звука, можно заняться сведением аудиодорожек с субтитрами. В базе «Авито.Работы» также часто встречаются вакансии стажеров, учеников, помощников, на которые можно обратить внимание, если хочется прокачать определенные навыки.
По словам Натальи Венеровой, генерального директора Центра развития бизнеса и карьеры «Перспектива», помощникам администраторов или вожатых в детских лагерях, озеленителям, почтальонам платят порядка 5 000 – 15 000 рублей оклада. Курьерам, промоутерам, волонтерам обычно предлагают сдельную оплату в районе 7 000 – 20 000 рублей. Помощники стилистов, дизайнеров, копирайтеров, SMM-специалистов, маркетологов могут заработать от 15 000 до 35 000 рублей.
Как защититься от обмана
По мнению Дмитрия Пучкова, к поиску работы для подростка нужно подключиться и родителям. Рекомендации в целом такие же, как и для взрослых.
Прежде чем заключить трудовой договор, изучите в интернете отзывы на компанию, разместившую вакансию. Вы также можете самостоятельно проверить надежность предприятия с помощью сайта налоговой службы.
Посоветуйтесь со знакомыми, которые работали в подобных местах. Если указанная в вакансии зарплата намного превышает среднюю оплату труда в этой отрасли или в объявлении нет подробного описания обязанностей, то за такими предложениями могут скрываться финансовые пирамиды и преступные схемы.
Надежный работодатель не будет предлагать оплатить обучение, внести деньги за оформление документов или что-либо еще. Наконец, до заключения договора ни в коем случае нельзя сообщать свои паспортные данные и банковские реквизиты.
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