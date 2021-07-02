Работа на лето: куда можно устроиться подростку и как это сделать

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Как и в случае с совершеннолетним сотрудником, работодатель обязан заключить с подростком трудовой договор и оформить его по всем правилам.

Перед этим подросток должен пройти обязательный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его каждый год до совершеннолетия (ст. 69, 266 ТК РФ). Обычно нужно посетить терапевта, отоларинголога, офтальмолога, хирурга, невропатолога, а девушкам еще и гинеколога. Допуск к работе (справка 086-у) должен быть подписан врачом-терапевтом и главврачом клиники.

Помимо этого, по словам Софьи Повзиковой, руководителя отдела по кадровому администрированию Coleman Services, для оформления потребуются паспорт, свидетельство о рождении, СНИЛС и ИНН (если есть), а также справка с места учебы (если планируется совмещать работу с посещением школы или другого учебного учреждения), иногда – разрешение органов опеки. Что касается разрешения родителей, то оно нужно только для подростков младше 17 лет. Однако зачастую работодатели просят этот документ и у и тех, кто старше, во избежание конфликтов с семьей несовершеннолетнего сотрудника, предупредила эксперт.

При первом трудоустройстве работодатель обязан оформить трудовую книжку, а также предоставить в ПФР данные для регистрации подростка в системе персонифицированного учета.

Именно заключенный по всем правилам договор будет являться гарантией от недобросовестных работодателей и от невыплаты вознаграждения, считает Сергей Болотин. Если же зарплату не выплатили или в процессе работы возникли другие нарушения, жалобу следует направлять в трудовую инспекцию.

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