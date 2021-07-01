РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Глава Подольска Николай Пестов и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поздравили выпускников школ и вручили им золотые и серебряные медали, сообщил депутат горсовета Максим Круглов.

В ДК «Октябрь» состоялось главное мероприятие для подольских выпускников школ, показавших высокие образовательные результаты. Всего в текущем году в Подольске государственные экзамены на получение аттестата о среднем образовании сдавали около 1,8 тыс. человек.

Многие 11-классники получили высокие баллы на ЕГЭ по разным дисциплинам. Математику и русский язык сдавали все, в профильные предметы попали также география, иностранные языки, химия, история, физика. Некоторые ребята сдали экзамены на максимальные 100 баллов.

Круглов пожелал выпускникам продолжать обучение в высших учебных заведениях, обрести необходимые знания и умения для профессии, которую большинство уже избрало.