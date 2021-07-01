РИАМО - 1 июл. Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов оставил свой пост, он занимал его 28 лет, с момента основания университета, сообщает «Интерфакс».

Кузьминов занял пост ректора в 1992 году. Его назначил премьер-министр РФ Егор Гайдар. Тогда Кузьминов стал самым молодым руководителем государственного университета в истории России.

Вместе с Евгением Ясиным Ярослав Кузьминов создавал НИУ ВШЭ как экономический вуз нового формата. Кузьминову 64 года, в 1979 году он окончил экономический факультет МГУ. Затем он 10 лет преподавал на этом факультете.

По его инициативе с 1989 года стало выходить первое в России периодическое издание в области истории экономической мысли и экономической истории - альманах «Истоки».