РИАМО - 1 июл. Специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» в рамках сотрудничества с администрацией Екатеринбурга ведут переговоры о разработке плана комплексного развития территории города с интеграцией мультимодальной транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов на Х Московском урбанистическом форуме, компания выступает оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов Москвы.

«Проект направлен как на повышение эффективности действующей транспортной сети Екатеринбурга посредством увеличения связанности всех транспортных систем, так и на развитие новых способов перевозки постоянно растущего пассажиропотока, включая строительство метро, трамвайных и железнодорожных линий», — отметил Юрий Кравцов.

По его словам, богатый опыт компании в сфере развития транспортной инфраструктуры и реализации проектов комплексного развития территорий может быть востребован во многих регионах России.

«В рамках взаимодействия с регионами «Мосинжпроект» использует клиентоцентричный подход, предлагая индивидуальные решения. Каждый российский город обладает своей уникальной географией, архитектурой, градостроительной спецификой и бизнес активностью. Именно поэтому специалисты холдинга крайне тщательно подходят к вопросу взаимодействия и подготовки предложений по изменению действующей или созданию новой транспортной инфраструктуры», — добавил глава «Мосинжпроект».

Как сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, холдинг «Мосинжпроект» обладает высокими компетенциями, а также опытом реализации крупных градостроительных проектов и комплексного развития территорий.

«Тот опыт, который «Мосинжпроект» получил в ходе реализации градостроительных мегапроектов в столице, может быть вполне эффективно распространен на другие крупные города как в регионах России, так и в мире», - подчеркнул заммэра.

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