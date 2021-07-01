РИАМО - 1 июл. Специалисты инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» в рамках сотрудничества с администрацией Екатеринбурга ведут переговоры о разработке плана комплексного развития территории города с интеграцией мультимодальной транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов на Х Московском урбанистическом форуме, компания выступает оператором развития территорий ряда крупных градостроительных проектов Москвы.
По его словам, богатый опыт компании в сфере развития транспортной инфраструктуры и реализации проектов комплексного развития территорий может быть востребован во многих регионах России.
«В рамках взаимодействия с регионами «Мосинжпроект» использует клиентоцентричный подход, предлагая индивидуальные решения. Каждый российский город обладает своей уникальной географией, архитектурой, градостроительной спецификой и бизнес активностью. Именно поэтому специалисты холдинга крайне тщательно подходят к вопросу взаимодействия и подготовки предложений по изменению действующей или созданию новой транспортной инфраструктуры», — добавил глава «Мосинжпроект».
Как сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, холдинг «Мосинжпроект» обладает высокими компетенциями, а также опытом реализации крупных градостроительных проектов и комплексного развития территорий.
«Тот опыт, который «Мосинжпроект» получил в ходе реализации градостроительных мегапроектов в столице, может быть вполне эффективно распространен на другие крупные города как в регионах России, так и в мире», - подчеркнул заммэра.
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