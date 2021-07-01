РИАМО - 1 июл. С начала кампании по противодействию мошенникам, которые распространяют поддельные сертификаты о прохождении вакцинации против Covid-19, в Москве возбудили 44 уголовных дела о подделке документов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В текущем году по фактам изготовления и сбыта фальшивых медицинских документов возбуждено 44 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ, часть из которых уже направлена в суд для рассмотрения по существу», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Также полиция занимается пресечением фактов незаконного генерирования, подделки и использования поддельных QR-кодов для посещения ресторанов столицы.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 30 июня обратил внимание на проблему поддельных справок о вакцинации. Он сказал, что в этой области правоохранительные органы сейчас должны работать как можно эффективнее.

Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве. Ранее в столице закончилась вакцина «КовиВак».

- Еще 1 805 человек вылечились в Подмосковье от коронавируса. С начала пандемии болезнь победили 256 481 человек.

- Сведения о вакцинированных сотрудниках можно передать через портал госуслуг Подмосковья. Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП.

- Более 500 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Москву. Однокомпонентная вакцина отлично подойдет для ревакцинации.

- В Москве госпитализировали еще 1690 человек с Covid‑19. За сутки умерли 108 человек с вирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.