РИАМО - 1 июл. Сотрудники полиции УМВД России по Одинцовскому городскому совместно с членами Общественного совета при УМВД провели очередное мероприятие в рамках акции «Безопасные окна». Профилактические беседы с жителями и гостями муниципалитета прошли в парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, сообщает пресс-служба администрации округа.

Полицейские рекомендовали гражданам не оставлять детей без присмотра, а также во избежание несчастных случаев устанавливать на окна специальные замки или ограничители. Общественники призывали отдыхающих быть более внимательными и бдительными.

В завершение организаторы мероприятия вручили родителям информационные памятки с правилами, которые позволят уменьшить риск выпадения детей из окон.