РИАМО - 1 июл. Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» собирается выходить на международные рынки метростроения, компания делает первые шаги в этом направлении, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня «Мосинжпроект» делает первые практические шаги по продвижению своих инжиниринговых услуг на мировые рынки: совместно с крупными российскими и международными партнерами проходит предквалификационный отбор для участия в перспективных проектах развития метрополитена в Турции, Израиле, Узбекистане, Саудовской Аравии», — сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов на Х Московском урбанистическом форуме.

Компания выступает оператором программы развития Московского метрополитена, «Эксклюзивным партнером» МУФ 2021. По словам руководителя компании, за годы работы специалисты «Мосинжпроекта» приобрели уникальный опыт подземного строительства в условиях густонаселенного мегаполиса со сложной геологией. Эти компетенции ставят компанию в один ряд с мировыми инжиниринговыми компаниями-лидерами в области тоннелепроходческих строительных технологий.

«Участие «Мосинжпроекта» в зарубежных проектах развития метро совместно с зарекомендовавшими себя на мировых рынках инжиниринговыми партнерами даст синергетический эффект для дальнейшего технологического развития компании и повышения эффективности ее работы», — отметил Кравцов.

С 2011 года с участием инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» в Москве было построено и введено в эксплуатацию более 105 км линий метро, 51 станция метрополитена и 11 электродепо.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что холдинг «Мосинжпроект» может выступить подрядчиком по проектированию и строительству станций метро в других странах мира.

«Холдинг «Мосинжпроект» ранее планировали участвовать в совместных проектах строительства метро в других странах. Эти планы остаются в силе, компания будет участвовать в тендерах», — сообщил заммэра.

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