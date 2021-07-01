РИАМО - 1 июл. В Подмосковье с четверга тариф на электроэнергию для населения, проживающего в домах с газовыми плитами, вырос на 3,5% или на 20 копеек, в одноставочном выражении он будет равен 5,93 руб/кВт*ч. Об этом сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

Это ниже уровня инфляции и индекса роста тарифов для населения, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития РФ.

Скидка (понижающий коэффициент) для населения, проживающего в сельской местности, будет сохранена на уровне прошлого года в размере 30%. Это очень важный показатель для Подмосковья, так как треть населения проживает именно на такой территории. Для вышеупомянутой группы тариф на электричество вырастет на 14 копеек и составит 4,15 руб/кВт*ч.

Скидка для населения, проживающего в домах с электрическими плитами, будет немного уменьшена и составит 27,6%. Таким образом, в одноставочном выражении тариф будет равен 4,29 руб/кВт*ч.

Кроме того, сохраняется выгода от использования многотарифных счетчиков, где объем потребляемой энергии зависит от времени суток. С 1 июля тарифы, дифференцированные по зонам суток, увеличатся от 3,5% (дневная) до 4,56% (ночная).

При использовании трехзонного счетчика ночной тариф обладателей газовых плит составит 2,65 руб/кВт*ч – это в три раза дешевле тарифа пиковой зоны. Для обладателей электрических плит тариф будет установлен в размере 1,91 руб/кВт*ч, а для населения, проживающего в сельской местности, всего 1,85 руб/кВт*ч.

Тарифы для населения утверждены распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 16 декабря 2020 года №256-Р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2021 год».

Как оформить рассрочку по коммунальным платежам и квартплате>>