РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. Юристы разъяснили жителю микрорайона Климовск Подольска, как правильно оформить земельный участок согласно гаражной амнистии, сообщил «РИАМО в Подольске» юрист Юрий Шипилов.

Представители Сенаторского клуба Совета Федерации ФС России консультант ЕЦОКЮП Подольска, судебный юрист Юрий Шипилов и руководитель региональных программ Евгений Ракунов провели прием граждан. Обратившиеся просили разъяснить требования законодательства по социальным вопросам и ЖКХ.

Житель микрорайона Климовск обратился с просьбой разъяснить, как правильно оформить земельный участок по гаражной амнистии, какой предоставить перечень документов, действует ли положение в отношении его гаража.

Также юристы составили по просьбе пенсионерки досудебную претензию по компенсации ущерба, причиненного в результате залива жилого помещения.

Прием проводится на регулярной основе в помещении юридического центра «Семья». Обратившимся выдаются средства защиты. Записаться на прием можно по телефону: 8(901)598-18-18 с 11:00 до 15:00 по будням.