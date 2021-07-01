РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июл. В подмосковном Красногорске перед судом предстанут трое граждан, похитивших 1,4 млн рублей при строительстве линий освещения и устройстве основания детских площадок в городских парках, сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

Красногорская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 граждан, обвиняемых в мошенничестве.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. По версии следствия, обвиняемые в августе 2018 года после оплаты заказчиком работ в рамках выполнения муниципальных контрактов по строительству линии освещения на территории Губайловского парка и парка «Опалиховский пруд», а также работ по устройству оснований детских игровых площадок в детском городке «Сказочный», обманным путем похитили часть денежных средств.

Противоправными действиями бюджету городского округа Красногорск был причинен ущерб на сумму более 1,4 млн рублей. В настоящее время причиненный ущерб возмещен.

Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.