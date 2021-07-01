РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июл. По результатам Единого госэкзамена выпускники Подольска набрали 100 баллов по истории, обществознанию и физике, сообщил глава округа Николай Пестов.

Выпускница гимназии №4 Екатерина Родина получила высший балл по истории и стала мультистобалльником – ранее она сдала на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку.

Татьяна Белова, еще одна выпускница гимназии №4, набрала 100 баллов на экзамене по обществознанию.

Выпускник частного лицея «ЭКУС» Алексей Захаров стал стобалльником на экзамене по физике.