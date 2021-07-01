РИАМО - 1 июл. Более 70 медицинских объектов построят в Москве к 2024 году, за 10 лет в городе возвели более 100 новых объектов здравоохранения, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во время X Московского урбанистического форума отметил, что сегодня в городе уделяется большое внимание модернизации системы здравоохранения, частью этой программы является строительство новых объектов.

«С 2011 года мы возвели более 100 новых объектов здравоохранения, сейчас в планах до конца 2023 года у нас строительство еще 74 ультрасовременных многофункциональных медицинских центров», - сказал Бочкарев.

Среди них 30 поликлиник, 6 скоропомощных комплексов, а также 6 многопрофильных больниц.

«Та работа, которая сегодня проводится в этом направлении, поднимет систему здравоохранения и качество оказания медицинской помощи в столице на еще более высокий уровень», - подчеркнул Андрей Бочкарев.

Ранее глава строительного комплекса сообщал, что в 2021-2022 годах в Москве планируется ввести в эксплуатацию более 200 объектов социальной инфраструктуры.

«Большая их часть возводится за счет городского бюджета, но также значительный вклад в это направление вносят инвесторы», – сказал Андрей Бочкарев.