РИАМО - 1 июл. За прошедшие сутки в Подмосковье выявлено 2663 случая коронавируса, наибольшее количество заражений зафиксировано в Одинцовском округе (261), Люберцах (201) и Балашихе (200), сообщается на сайте , посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией.

140 случаев Covid-19 выявлено за минувшие сутки в Красногорске, 139 - в Пушкине, 113 - в Королеве, 104 - в Ленинском округе, 97 - в Сергиево-Посадском округе, 90 - в Орехово-Зуевском округе, 83 - в Домодедове, 74 - в Химках, 69 - в Солнечногорске, 68 - в Чехове, 67 - в Подольске, 63 - в Раменском округе, 61 - в Воскресенске, 53 - в Реутове, 52 - в Мытищах.

49 случаев болезни выявили в Жуковском, 46 - в Коломне, 45 - в Долгопрудном, 42 - в Ивантеевке, 35 - в Рузском округе, 31 - в Серпухове, по 30 - в Дзержинском и Щелкове, по 28 - в Дубне и Можайске, по 27 - в Истре и Лобне, по 26 - в Дмитровском округе, Ступине и Электростали, 24 - в Луховицах, по 22 - в Егорьевске и Кашире, 18 - в Озерах, по 17 - Богородском округе и Лыткарине, 16 - в Наро-Фоминском округе, 14 - в Зарайске, 12 - в Волоколамском округе.

10 случаев коронавируса зафиксировано в Шатуре, по 9 - в Клину и Котельниках, по 8 - в Лотошине и Пущине, 7 - во Фрязине, 6 - в Серебряных Прудах, 4 - в Красноармейске, 3 - в Лосино-Петровском округе, 2 - в Лотошине, по 1 случаю - в Звездном городке, Краснознаменске, Талдомском округе и Черноголовке.

Ни одного случая Covid-19 не выявлено в Бронницах, во Власихе, в Молодежном, Протвине, Шаховской и Электрогорске.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 316 824 случая коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 6531 человек, выздоровел после лечения 256 481 пациент.

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Текстовая трансляция

1 ИЮЛЯ

- Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в Москве. Ранее в столице закончилась вакцина «КовиВак».

- Еще 1 805 человек вылечились в Подмосковье от коронавируса. С начала пандемии болезнь победили 256 481 человек.

- Сведения о вакцинированных сотрудниках можно передать через портал госуслуг Подмосковья. Для подачи сведений нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА для юрлиц или ИП.

- Более 500 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Москву. Однокомпонентная вакцина отлично подойдет для ревакцинации.

- В Москве госпитализировали еще 1690 человек с Covid‑19. За сутки умерли 108 человек с вирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 23 543 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 663 больных. В Москве - 7 597.

- Собянин рассказал о специфике борьбы с Covid‑19 в Москве:

«Мы столкнулись с новым вызовом, с новой мутацией коронавируса, которая более смертельна и опасна. Тем не менее мы пытаемся даже в этих условиях найти компромисс для обычной, привычной нашей жизни и требований, которые выставляет для нас пандемия», - сказал Собянин в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума.

- Не менее 750 тыс доз вакцины «Спутник Лайт» закупят в Москве. Эту вакцину будут использовать в том числе для ревакцинации.

- В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва».

- Москвичам рекомендовали ревакцинироваться от Covid‑19 через 6 месяцев. Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации.

- Ученые прогнозируют пик заболеваемости Covid‑19 в Москве в сентябре. Предполагается, что одновременно будет болеть 225-280 тыс. человек.

- Работодатели смогут отчитаться о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. Список сотрудников можно загрузить в виде таблицы Excel.